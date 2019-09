Svatomartinská vína o tři dny dříve

„Bude to poprvé od roku 2005, kdy se označení svatomartinské zavedlo. Přiznám se, že osobně se mně to moc nelíbí, jsem spíše tradicionalista, ale síla trhu a především tlak gastro průmyslu byl hodně velký, a kdybychom striktně trvali až na pondělním zahájení prodeje mladých vín s touto známkou, byli bychom sami proti sobě a poškodili tak vinaře,“ řekl Právu ředitel Vinařského fondu ČR Jaroslav Machovec.

„Stal se z toho doslova největší gastronomický svátek roku. Větší než kdysi tradiční zabijačky, větší než zvěřinové a jiné podobné hody a pro restaurace jsou to žně po dobu dvou víkendů, které se konají vždy právě na svatého Martina a následující víkend poté. Akce by se uskutečnily tak jako tak, a kdybychom trvali na pondělí jedenáctého, byly by prostě bez mladých vín se svatým Martinem v logu, což by byla velká škoda,“ doplnil Machovec.