Superstřelnice už nabývá na obrysech

„Za pět let by mohla být hotová,“ sdělil Martin Sobotka (Aktivní Dobřany), starosta šestitisícového města, na jehož pozemcích by měl areál s olympijskými parametry vyrůst. Z jedné strany jej ohraničuje výpadovka z Plzně do Klatov, ze druhé skládka na Vysoké provozovaná společností Marius Pedersen, což je pro celý projekt zásadní faktor.