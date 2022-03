Sundejte obrazy Zemana, požádal náměstek hejtmana školy

Jakubec ve čtvrtek řekl, že jeho prosba se u ředitelů škol a učitelů setkala s pozitivní odezvou. „Zatím všichni oceňují, že to konečně někdo řekl. Většinou říkají, že už ve školách obrazy pana prezidenta dávno nemají,“ uvedl Jakubec. Někteří ředitelé škol, ve kterých portrét prezidenta Zemana dosud visel, jej po zveřejnění prosby podle Jakubce sundali.

Milošova mafie, plivnutí do ksichtu, totální šmejd, komentují politici Zemanovu milost

Milošova mafie, plivnutí do ksichtu, totální šmejd, komentují politici Zemanovu milost Domácí

Zákon školám podle Jakubce neukládá povinnost mít ve třídách pověšený portrét hlavy státu. „Je to zvyk, který tady postupně vznikl. Skutečně si myslím, že by nebylo špatné ho opustit,“ míní Jakubec. Ve třídách by podle něj mohl být pouze český znak nebo například portrét Jana Amose Komenského.