Strážníci nechtějí chodit po jednom

Lidé si podle něj strážníky neplatí za to, aby je přijeli zachránit, až když se něco děje. „Cílem je prevence, aby se nic nestalo, aby byli vidět, aby trestným činům předcházeli,“ dodal. Osamocení strážníci budou jištěni a nebudou působit v rizikových lokalitách. „A v žádném případě se to netýká nočních směn, ty pořád zůstanou dvoučlenné a převážně motorizované,“ ujistil Vlk.

Na ulicích by měli být více vidět i dozorčí, kteří nyní tráví většinu času na služebnách. „Na to, že tam přijde pár lidí za den, je tam náš člověk příliš drahý. Běžnou agendu vyřídí strážníci přímo na ulici, lidé by se měli v případě potřeby obracet na ně,“ konstatoval Vlk.

Uděláme vše pro to, abychom případné změny buď vysvětlili a obhájili, nebo je nerealizovali,“ sdělil Zrzavecký. Sbor má nyní plné stavy a toho, že by zaměstnanci dávali výpovědi, se velitel neobává. „Nevím, co by je k tomu vedlo, jistá míra rizika k práci strážníka patří, o té všichni vědí.“