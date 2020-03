Strážníci dostanou odchodné za 15 let ve službě, odklepli poslanci

„Je to cesta, jak zakceschopnit obecní policii a vyřešit věci, které se nakupily za tu dobu, co nebyl tento zákon novelizován,“ podpořil novelu ministr vnitra Jan Hamáček ( ČSSD ).

„Poté, co strážníci slouží svému městu dvacet a více let, by si zasloužili více než fotku se starostou města. Jejich práce by se měla ocenit i finančně,“ řekl jeden z předkládajících a šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.