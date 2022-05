Sto tisíc lidí na severu Moravy nemá zubaře. Řešte to, vyzývají Válka obce

„Lidé mi kvůli tomu, že nemají zubaře, často volají, oslovují mě na ulici. Ten problém je fatální. Navíc je děsivá i jeho dynamika, protože když jeden zubař přijde, jiní tři i čtyři odejdou do důchodu,“ řekl starosta Krnova Tomáš Hradil (Krnovští patrioti). Podle jeho kolegy, starosty Vrbna pod Pradědem Petra Kopínce (ANO), jezdí lidé za zubaři do Olomouce, Jeseníku nebo Přerova.

„To je zoufalé,“ poukázal s tím, že město udělá vše pro to, aby dalšího zubaře sehnalo. „Zubní ordinace je jedním z největších problémů, který aktuálně řešíme,“ podotkl Kopínec.

Výzvu, jejímž cílem je zajistit dostatečný počet stomatologů v Moravskoslezském kraji, sepsali ředitel nemocnice v Krnově a senátor Ladislav Václavec (volen za ANO) a Lubomír Beran, zubař, který provozuje pro kraj zubní pohotovost v Ostravě a je majitelem soukromé zubní kliniky. „Na pohotovosti se dennodenně setkáváme s lidmi, kteří nemají zubního lékaře. Měsíčně tam ošetříme dva až dva a půl tisíce pacientů. Z toho 65 procent zubaře nemá, a to včetně dětí,“ upozornil.

Součástí výzvy je i pět bodů, které mohou v průběhu několika let zajistit péči všem pacientům. „Zubařů je sice více než před rokem 1989, ale kompletně se změnil systém a způsob práce. Péče vyžaduje více času, pryč jsou doby, kdy zubař ráno ošetřil akutní pacienty, třídu dětí a následně se věnoval až 25 pacientům,“ vysvětlil Václavec s tím, že proto signatáři apelu považují za nutné, aby se na Lékařské fakultě Ostravské univerzity co nejdříve otevřel nový program Stomatologie.

Podle senátora je důležitý i pohled na vzdělávání. „Na lékařských fakultách studuje zadarmo mezi 30 až 50 procenty Slováků. Většina z nich se však po studiu vrací domů, což je logické, bohužel u nás tito lékaři pak chybějí. Bylo by proto fér, kdyby tito absolventi, a to nejen u oboru stomatolog, odpracovali v Česku alespoň pět let, což odpovídá době studií, nebo studium zpětně uhradí,“ nastínil a dodal, že další bod výzvy se zabývá problematikou zahraničních stomatologů a velice náročných zkoušek, které musí absolvovat, pokud chtějí u nás pracovat.