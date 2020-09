Stížnosti na neposkytnutí informací z Hradu má opět řešit zase jen Hrad, Hamáček je pro

„Úřad pro ochranu osobních údajů je součástí moci výkonné, a může proto být otázkou, a to i z ústavně-právního hlediska a principu dělby moci, zda je vhodné, aby byl v rámci agendy poskytování informací nadřízen některým typům státních institucí, jako jsou soudy, komory Parlamentu či právě Kancelář prezidenta republiky,“ stojí v odpovědi resortu.

Hana Malá z tiskového odboru ministerstva k tomu dodala, že stejný požadavek jako Mynář vznesla v rámci meziresortního připomínkového řízení i Bezpečnostní informační služba (BIS). V případech, kdy nelze určit orgán příslušný k rozhodování o odvolání a o stížnostech obecně podle správního řádu, by se tak mělo nastavení vrátit do podoby před poslední změnou zákona.

Zde ale opakovaně nastávaly problémy. Jakmile totiž resort žadateli informaci neposkytne, rozhoduje o stížnosti nadřízený úřad. Například v případě ministerstva je to ministr. Ale některé instituce takový orgán nemají. A to je právě i případ Hradu. O stížnosti by tak znovu rozhodoval jako nadřízený orgán sám Mynář.