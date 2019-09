Stát rozšiřuje síť urgentních příjmů, pojišťovny je budou platit

V současnosti existuje v ČR dvanáct velkých urgentních příjmů, především ve velkých krajských nemocnicích, které mají status traumatologického centra, případně v dalších nemocnicích, které plní obdobnou roli. Stát chce jejich počet zvýšit na patnáct, nově by velké urgentní příjmy měly vzniknout v Jihlavě, Karlových Varech a Pardubicích. Rozrůst by se měly i urgentní příjmy druhého typu, které poskytují nemocnice s internou, chirurgií, gynekologií a ARO, nově by měly být v každém okrese.

„Chceme, aby pohotovostní služba doplňovala urgentní příjem. Na základě třídění u vstupu lidé půjdou k praktickému lékaři, který ale nebude suplovat roli primární péče pro ty, co to nestihli přes den. Bude to pouze akutní péče, která vyžaduje ošetření, a nepovede k hospitalizaci,“ zdůraznil Prymula. Připustil také, že v místech, kde by se nepodařilo obsadit funkci pohotovostního lékaře dobrovolně, by mohl přijít na řadu zákon. „Bylo by definováno, za jakých podmínek by lékař na pohotovost musel nastoupit,“ řekl Prymula.