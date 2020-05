Stát nabízí most, který nikam nevede

Silniční stavba spojuje katastr obce Petráveč s katastrem Velkého Meziříčí. Kamenná náhrada původně dřevěného mostu přes Radslavický potok vyrostla na zemské cestě do Brna v roce 1593 a výškou 11 metrů byla velmi výjimečná; název Vysoký most získala právě proto.

„Můj otec přes most ještě jezdil s koňmi, pamatuji si to jako děcko. Svrchu bývaly kočičí hlavy, pak to technické služby zalily asfaltem,“ zalovil v paměti starosta obce Petráveč Miloš Kratochvíl (ČSSD). Petrávečtí zastupitelé nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na bezúplatné převzetí mostu odmítli letos v lednu podle očekávání. Byli to právě oni, kdo se s požadavkem na určení vlastníka před několika lety obrátil na soud, když na ně památkáři začali tlačit, aby most opravili.