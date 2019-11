Stát chce zřídit šelminec na dožití zabavených zvířat

Vznik šelmince většina oslovených odborníků vítá, ale už nejsou nakloněni tomu, že by v něm měla odebraná zvířata dožít. „Musíme si uvědomit, že drtivá většina těchto velkých kočkovitých šelem ze soukromých chovů jsou vlastně domácími mazlíčky, se kterými jejich majitelé vedli od mala polidšťovací proces a v podstatě již nevykazují žádné zvířecí znaky. Spojit tato zvířata dohromady by pro ně znamenal takovou zásadní změnu, která je vystaví obrovským stresovým situacím,“ řekl hlavní zoolog ze Safari Parku ve Dvoře Králové Jaroslav Hyjánek.

Sám by byl zastánce toho, že by záchranné centrum mělo fungovat pro zvířata pouze na přechodnou dobu. „Moje představa by byla taková, že se zabavené zvíře přiveze do centra. Tam se udělá genetická analýza a třeba se zjistí, že rodiče toho zvířete byli uplytlačeni ve volné přírodě a tenhle jejich potomek má ještě šanci se úspěšné vrátit do chovného programu. V ostatních případech bych byl pro humánní utracení,“ dodal Hyjánek.