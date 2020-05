Stát slibuje podnikatelům zaplatit půl nájemného. Když pronajímatel sníží cenu

Stát je připraven podnikatelům zaplatit až polovinu nájmu. V pondělí to schválila vláda. Program na dobu tří měsíců - od 1. dubna do 30. června - by měl do týdne připravit ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Podmínkou příspěvku je dohoda s majitelem na snížení nájmu.