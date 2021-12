Starostům přišly vysoké dary od firem ve ztrátách s nejasnými vlastníky

„Je to rozhodnutí našich akcionářů. Se stranou nejsme nijak podnikatelsky spjati, takto se rozhodli akcionáři a takto to bylo provedeno. Je to podpora jejich programu a vizí,” sdělil MF DNES například Radovan Pilich, který podle obchodního rejstříků působí v řadě firem, jež dary zaslaly.