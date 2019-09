Starosta Prahy 6 Kolář: Socha Koněva tady nemá co dělat

Pane starosto, co se teď bude dít se sochou maršála Koněva?

Budeme se tím zabývat na jednání zastupitelstva 12. září. Přijde tam na přetřes i otázka referenda, to zvedli Piráti. A priori se tomu nebráním, ale když se ukáže, že by to byly neúčelně vynaložené prostředky, tak pro to hlasovat nebudu. To referendum by nebyla levná záležitost, vyšlo by to na víc než milion korun. Utrácet enormní sumy kvůli tomu, abychom si udělali názor na jednu sochu, mi přijde zbytečné. Víme, že by tam muselo přijít 25 tisíc lidí, což je nereálné.

Jaké je podle vás nejlepší řešení té situace?

Řešení, které jsme našli vloni, že se tam dala nová cedule s historickými fakty, mi přišlo nejlepší. Ale ta socha pořád budí vášně. To, v co to přerostlo, mě utvrzuje v tom, že ta socha tady opravdu nemá co dělat. Nechci, aby z Prahy 6 bylo poutní místo extremistů ať už z levého nebo z pravého spektra.

Máme tolik zájemců o tu sochu, že si můžeme vybírat

Takže chcete sochu přemístit do nějakého muzea, nebo na zahradu ruské ambasády, jak jste dřív navrhoval?

Už se s nimi (s ruskou ambasádou - pozn. red.) vůbec nemám potřebu bavit po tom, co předvedli. Vyvolali celou tu kauzu, označili mě za schvalovače holokaustu. Pak to převzal pan hradní mluvčí. Chodí mi výhružné zprávy, kde vyhrožují smrtí mně a mé rodině. Tátovi píšou zprávy, že když byl mladý, tak měl používat kondom. Proč má kdokoliv snášet něco takového, s prominutím, kvůli jedné soše? Ať jde do muzea, ať se tam udělá expozice o historické úloze maršála Koněva ve 20. století, a na Praze 6 ať je pomník Rudé armády. Máme tolik zájemců o tu sochu, že si můžeme vybírat. Rusové mezi nimi nejsou, tak mají smůlu. Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

Socha sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva budí mezi lidmi emoce. Koněv se sice podílel na osvobození Prahy za druhé světové války, svou roli však sehrál i při rozdrcení protestů v Maďarsku v roce 1956 či při výstavbě berlínské zdi. Přisuzuje se mu také osobní podíl na zpravodajské činnosti před invazí vojsk zemí Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, což ruské zdroje odmítají.

Praha 6 nejdříve kolem sochy postavila lešení a zakryla ji, v úterý jste lešení odstranili. Proč ty veletoče?

Všichni se mohli přetrhnout, když nás obviňovali z toho, že tu sochu nechráníme. Tak jsme zkusili dát tam lešení a plachtu, aby nikdo neměl potřebu tu sochu ničit. Vyvolalo to kontroverze. Ukázalo to, že sochu ve veřejném prostoru nelze ochránit. To bychom ji museli dát pod skleněný poklop. Splnilo to svůj účel. Socha je očištěná, jako způsob ochrany jsme zvolili ochranu antigraffiti nátěrem, ale na rovinu říkám, že už se o tu sochu starat nebudeme a že to bylo to poslední, co jsme pro ni udělali.

Lidem vadí maršál Koněv

Na pondělní protestní akci demonstranti kritizovali, že se snažíte přepsat historii. Co na to říkáte?

Jak? Jen už několik let upozorňuji na to, že v Bubenči stojí socha člověka, kterou tady ti lidé nechtějí. Lidem vadí maršál Koněv. Lidem nevadí, že velkou část Československa osvobodila Rudá armáda. Lidé jsou vděční, že tady kvůli nám položilo život několik tisíc rudoarmějců. Nikdo nemá problém s těmi kluky, kteří tady bojovali a umírali. Lidem vadí Koněv.

Stavba lešení u sochy maršála Koněva v Praze Foto: Milan Malíček, Právo

Dodnes tu žijí pamětníci, kteří si pamatují, jak jim jeho jednotky zatýkaly sousedy. Ve vagónech, ve stejných, jaké vozily lidi do Osvětimi, tak ve stejných dobytčácích vozili Sověti lidi zpátky do Ruska. Ať se nikdo nezlobí, ale proč tu máme mít sochu masového vraha?

Jak to víte, že lidé tady tu sochu nechtějí?

Šíří se tady další petice, pod kterou je přes tisíc podpisů. Denně dostávám stovky zpráv, dejte to pryč, my to tady nechceme. Lidé jsou rozhodnutí, nechceme Koněva, chceme pomník osvoboditelů. Chceme věnovat naši vzpomínku Rudé armádě, nikoliv jedinému maršálovi.

Spory kvůli soše jsou už několik let. Proč se to podle vás vyhrotilo zrovna teď?

Je tam jednoduchá paralela. Máme 30 let po pádu komunismu. Na Hradě sedí člověk, který komunisty podporuje, zve si 21. srpna do Lán předsedu komunistické strany. Za premiéra máme člověka, který byl vycvičený touhle úderkou, pracoval pro StB. A ti lidé si myslí, že si to tady vezmou zpátky. 30 let po revoluci se to snaží převrátit zase na druhou stranu. Nevidím jiný důvod, proč by jinak měla taková socha vyvolávat takové vášně.