Stanjura: Česko by mohlo odstřihnout rizikové ruské firmy od veřejných peněz

Před jednáním s unijními kolegy to v pondělí novinářům v Bruselu řekl ministr financí Zbyněk Stanjura, podle něhož Česká republika už zmrazila některé účty lidí z unijního seznamu.

Velvyslanci zemí EU se v pondělí dohadují nad podrobnostmi už čtvrtého balíku sankcí, v němž by k lidem s dosud zmrazeným majetkem a zákazem pobytu v unijních zemích měla přibýt skupina oligarchů.

Podle Stanjury pracuje Finanční analytický úřad (FAÚ) na prověřování účtů lidí z už schválených sankčních seznamů, Česko by ale mohlo zajít ještě dál.

„Některé účty jsme už zmrazili a současně debatujeme o tom, že bychom případně přidali nějaké sankce ze strany České republiky,“ řekl Stanjura. Mohly by se podle něj týkat firem, které by bezpečnostní složky vyhodnotily jako rizikové. Ty by stát odstřihl od veřejných zakázek, dotací či daňových pobídek, řekl ministr.