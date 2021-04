Stádo zubrů u Milovic rozšířily dvě samice

Zoologové se snaží do přírody Milovicka vracet ohrožené druhy zvířat a obohatit zdejší krajinu, která byla po desetiletí drancovaná a pustošená vojenskou technikou okupační sovětské armády.

Největší evropský savec se vrátil do přírody. Po sto letech

Největší evropský savec se vrátil do přírody. Po sto letech Věda a školy

Chov zubrů v bývalém vojenském prostoru Milovice začal na konci roku 2015, kdy do rezervace přijelo prvních osm zubrů z několika polských rezervací. V současné době se v lokalitě nachází téměř třicet zvířat, přírůstky odsud byly převezeny do rezervace u Rokycan nebo do Národního parku Zuid Kennemerland v Nizozemí. Kromě zubrů žijí na zdejších pastvinách i divocí koně a také pratuři.