Na vedra zapomeňme. Srpen slibuje počasí jako na houpačce

Léto bude pokračovat v typicky středoevropském rytmu. „Období od 2. do 29. srpna bude jako celek teplotně průměrné až slabě podprůměrné,“ uvádí ČHMÚ.

Nejteplejší bude zřejmě týden od 9. do 15. srpna , kdy by se teploty měly pohybovat v rozmezí 22 až 28 stupňů Celsia.

Další týden, tedy od 16. do 22. srpna by se vyšší teploty mohly ještě udržet, ale meteorologové očekávají pozvolný pokles průměrných týdenních teplot. Rtuť teploměru by se měla pohybovat mezi 20 až 27 stupni Celsia.