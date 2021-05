Srbsko darovalo Česku vakcíny, jeho certifikáty ale ČR neuznává

„Vzájemné uznávání očkování mezi Českou republikou a Srbskem v tuto chvíli neplatí. Kdy by k tomu mohlo dojít, nyní nelze předjímat, protože prioritou je teď nastavení pravidel cestování v rámci EU, kde úspěšně směřujeme ke covid pasům. Teprve potom bude prostor k dohodám se třetími zeměmi,“ uvedla pro Novinky tisková mluvčí úřadu Eva Davidová.

Česko tak bude své občany očkovat darovanými vakcínami Pfizer/BioNTech, které ale u lidí, kteří jsou jimi naočkování v Srbsku, na svém území neuznává. Tito lidé dál po příjezdu do ČR potřebují test. Stejně tak neuznává Srbsko očkování v ČR.

„První dávka vakcíny bude stačit pro cesty k našim sousedům a kromě Chorvatska i do Maďarska a Slovinska. Čeká mě ještě jednání s Bulharskem a Řeckem, ze států mimo EU jednáme s Tureckem a Egyptem,“ řekl.

Zároveň doplnil, že „se nezapomíná ani na domácí turistický ruch“. Uvedl, že se proto zasazuje o to, aby do ČR mohli bezpečně cestovat i zahraniční turisté. Kromě občanů Evropské unie by měla pravidla platit i pro naočkované občany Izraele.