Srážka vlaku s člověkem omezuje dopravu na mezi Prahou a Brnem

Dálkové vlaky jezdí po jedné ze dvou traťových kolejí a nabírají zhruba dvacetiminutové zpoždění. Vyplývá to z informací na webu Českých drah, omezení potrvá pravděpodobně do 07:30.

Omezení se týká třeba mezinárodních vlaků EC z Prahy do Budapešti, vlaku Vindobona z Prahy do Vídně a Štýrského Hradce nebo rychlíku Slovenská strela z Bratislavy do Prahy. Některé lokální spoje mezi Brnem a Rájcem-Jestřebí byly odřeknuty.