Soukromé laboratoře couvly, nabízí už PCR testy bezplatně

Laboratoře mají za povinnost poskytnout zájemcům dva testy měsíčně zdarma. Pokud by žádaly peníze, může zájemce o test požádat o jejich vrácení. Od středy nabízí zdarma PCR testy také laboratoř AeskuLab, potvrdila Právu mluvčí společnosti Olga Kunešová. „Máme už první zájemce v rezervačním systému,“ uvedla.

„V současné době má každý občan hrazené dva PCR testy měsíčně a jeden antigenní test týdně. Kromě toho chceme, aby i další testy, které si lidé hradí sami, byly cenově co nejdostupnější, protože jsou podmínkou pro vstup do služeb, na akce, do zdravotnických a sociálních zařízení i pro cestování,“ uvedl k tomu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).