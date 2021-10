Soudkyně: Žaloba Altnerových dědiců v milionovém sporu s ČSSD je oprávněná

„Mám za to, že je základ nároku dán. Žalobci unášejí důkazní břemeno,“ uvedla Stamidisová. „Mám za to, že žaloba je po právu a ta smlouva je jasná,“ dodala. Projednávání žaloby nicméně ještě neskončilo, obě strany navrhly předvolat několik svědků, což soudkyně do příštího, únorového jednání zváží.