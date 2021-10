Soud zrušil povinnost vyplňovat příjezdový formulář

Soud nařízení například vytkl, že formulář lze vyplnit pouze elektronicky, ne každý přitom může mít k této technologii přístup. Ministerstvo podle soudu argumentovalo tím, že je to pro zpracování dat nejjednodušší. V Česku ale není povinnost mít internet, připomněl soud.

Vadí mu například i to, že norma neřeší situaci, kdy existují problémy při odesílání formuláře nebo následném doručování potvrzení o jeho přijetí. Pokud se vyskytnou problémy, nechává stát jejich řešení na občanech. Sám pouze vyžaduje potvrzení.

Soudu také vadí, že formulář musí vyplňovat i lidé, kteří jsou považování za neinfekční, nebo ti, co cestují ze zemí s nízkým rizikem nákazy. Ministerstvo tím, že tyto požadavky řádně nevysvětlilo, podle soudu omezuje základní právo člověka na neomezený vstup do své země.

Soud také upozornil na to, že vyplnění formuláře se používá i pro tzv. imunizované lidi, tedy například očkované, které sice vytrasuje, ale díky očkování je do karantény stejně nepošle. „Odpůrce nevysvětluje, zda a jaký by případné vytrasování takové osoby mělo efekt,” uvedl soud.