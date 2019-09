Soud vyjmul Smetkův areál v Rabyni z konkurzu. Poškozené moc nepotěšil

Pro poškozené to však nejspíš bude znamenat, že peníze z případného prodeje areálu v Rabyni, který začátkem letošního roku definitivně propadl státu, neuvidí. Podle nynějšího postoje ministerstva spravedlnosti se totiž na tento případ nevztahuje zákon o odškodňování obětí z majetkových trestních sankcí, tudíž by výtěžek neputoval k poškozeným klientům. „Podle aktuální metodiky ministerstva by získané prostředky byly příjmem státního rozpočtu,“ nastínil vývoj mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.