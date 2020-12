Soud nařídil očkovat desetiletou dívku proti tetanu, matka to odmítá

Loni v září byl v Brně hospitalizován tříletý chlapec s tetanem. Hocha předtím v srpnu ošetřili v brněnské nemocnici, protože si zasunul zrezivělou knoflíkovou baterii do nosní dírky. Podle dokumentu, který se objevil na sociálních sítích, odmítla očkování dítěte chlapcova matka. Nikoho z nemocnice prý tehdy nenapadlo, že nebyl očkovaný, nasazená antibiotika mu matka údajně nepodávala. Chlapec strávil v nemocnici asi měsíc. V roce 2019 to byl třetí případ výskytu tetanu v zemi za posledních 18 let.