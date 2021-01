Sníh na západě Čech komplikuje dopravu

„Na silnicích máme přitom všechno, co má ruce a kola. Tam, kde jsme aktuálně byli, je to lepší, kam se teprve chystáme, tam je to horší,“ dodal Bulka, podle kterého se situace každým okamžikem mění.

„Pořešili jsme s druhým sypačem silnici číslo třináct mezi Ostrovem a Kláštercem, kde jsme to v kopci u Boče rozhýbali. Naopak se nám chvíli po tom zastavil kamion v kopečku na silnici z Kyselky u vjezdu do Karlových Varů , kam sypač teď přesouváme,“ popisoval aktuální situaci v poledne Bulka, podle kterého problémy budou ještě přetrvávat.

„Zavolal našemu dispečerovi, že tam je. Ten mu řekl, ať to otočí nejdál u odbočky na bývalou papírnu v Potůčkách, protože jinak tam zůstanete do jara,“ pokračoval Bulka. „No on samozřejmě značky neznačky, protože ho tam poslala navigace, která je nejchytřejší, a teď volal, kdo ho vytáhne. My tam pojedeme na konci března,“ dodal dispečer.