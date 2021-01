Sněmovní rváč Volný považuje za oběť sebe: Napadli mě, podám žalobu

„Nebudu se omlouvat, ale žalovat ty, kteří mě fyzicky napadli,“ řekl Novinkám.

„Choval jsem se v rámci všech standardů Poslanecké sněmovny do chvíle, kdy mě pan místopředseda pozval na klín a já jsem se rozhodl, že to jeho pozvání přijmu,“ interpretoval Volný po svém sled událostí, který vedl k fyzické potyčce, která na půdě českého parlamentu nemá obdoby.

Volný na čtvrtečním jednání vyrazil za Hanzelem, který jednání řídil z křesla předsedajícího, poté, co neuposlechl jeho napomenutí, aby přestal obhajovat své odmítání roušky v sále a mluvil k věci, jinak mu vypne mikrofon. „Tak já si půjdu sednout k vám na klín a řeknu vám to do mikrofonu,” reagoval Volný. „No to přijďte,” opáčil Hanzel. Když pak Volnému mikrofon skutečně vypnul, vyrazil poslanec za ním a snažil se mluvit do jeho mikrofonu. Hanzel se ho snažil odstrčit, načež mu přišli pomoci další sociálnědemokratičtí poslanci, mezi prvními Jan Chvojka a Ondřej Veselý. Po kratší strkanici Volný místo v doprovodu ochranné služby policie opustil.

Volný odmítl, že by šlo o vyhrožování nebo že by bylo jeho jednání nedůstojné půdy Sněmovny. „Nepřijde mi to jako výhružka, ale správné jednání a jsem s ním dodnes spokojený. Nedůstojné bylo to, co předvedl pan Hanzel,“ uvedl.

Pokud jde však o samotnou žalobu, Volný prozatím žádné kroky nepodnikl. „Nechám si to na mandátový a imunitní výbor. Ani nevím, proč bych se měl obracet na policii, počkám až se policie obrátí na mě,“ pokračoval Volný.

Benda: Je to blbost SPD a jeho voličů

Jeho chováním se bude v úterý zabývat také mandátový a imunitní výbor. Podle jeho člena Marka Bendy (ODS) však rozhodnutí ještě nezazní. „Myslím, že vydáme rozhodnutí přibližně do měsíce. Je to mezinárodní ostuda. Měl to promyšlené a ten konflikt chtěl vyeskalovat,“ řekl Novinkám.

Naznačil však, že by ho nejprve mohli vyzvat pouze k omluvě. V případě, že by tak neučinil a odvolal se ke Sněmovně, která by rozhodnutí výboru potvrdila, přišel by podle Bendy na řadu zřejmě maximální možný trest – odebrání jednoho poslaneckého platu.

„Možností, jak řešit konflikty na plénu, není moc. Někteří mluví o výtržnictví, což pokládám za blbost, trestný čin to opravdu není,“ podotkl dále občanský demokrat.

Zvyšování trestů však podle něj není ani namístě. „Je to blbost SPD, která ho sem přivedla, a voličů, kteří ho zvolili. Kdybychom zesilovali vzájemné sankce poslanců vůči sobě, je to zneužitelné vůči menšině,“ zdůrazňoval. Ačkoli členem poslaneckého klubu SPD již Volný není, Benda by se na místě předsedy strany Tomia Okamury omluvil. Okamura se bezprostředně od incidentu v sále od Volného distancoval.

Policie uvažuje o výtržnictví

Čtvrtečním incidentem se rovněž začala zabývat i policie, která nyní prověřuje Volného pro podezření z výtržnictví.

Kdyby policie rozhodla o tom, že poslanec spáchal přestupek, nabízí se podle předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) hned několik možností.

„V případě, že se nedovolá imunity, bude to řešit příslušný orgán a dostane sankci podle zákona. Pokud ano, bude to řešit mandátový a imunitní výbor, který může rozhodovat také podle přestupkového zákona,“ míní.

Kdyby se situace opakovala, může ho prý on sám jako předsedající pouze vykázat ze sálu.