Sněmovní komise k OKD navrhuje podat trestní oznámení na Sobotku a Urbana

Sněmovní vyšetřovací komise by měla podat trestní oznámení na bývalé ministry ČSSD Bohuslava Sobotku a Milan Urbana. Uvádí se to v závěrečné zprávě komise. Oba jsou podle šéfa komise Lukáše Černohorského (Piráti) odpovědní za nevýhodný prodej podílu OKD v roce 2004. Uvedl to Radiožurnál.