Sněmovna projednala novelu stavebního zákona v prvním čtení

Bartoš odkazoval na plánovaný vznik institucí, pod které mají dosavadní stavební úřady při obcích a městech přejít, což by podle něj mohlo vést ke „kolapsu stavebního řízení“.

Vláda chce proto novelou prosadit konkrétně roční odklad účinnosti klíčových pasáží nového zákona na červenec 2024. Mezitím by mělo podle Bartoše dojít k softwarovému a materiálnímu dovybavení dosavadních úřadů a schválení věcné novely.

Naopak Dostálová od počátku odklad odmítá s tím, že může přinést až absurdní důsledky pro územní plánování a obecní stavební úřady by měly postupovat podle už neúčinného zákona.

Poslanci se tak v pátek vrátili k diskusi poté, co o odkladu rokovali už v polovině ledna. Tehdy se však opozici v čele s hnutím ANO podařilo odsunout projednávání právě na březen, když využila nepřítomnosti zákonodárců koalice.

Variant se objevilo hned několik, a to buď do září, nebo do přítomnosti premiéra Petra Fialy (ODS), který je pracovně v Bruselu, a ministra pro legislativu Michaela Šalomouna (za Piráty).