Sněmovna odmítla plošný zákaz olověné munice a rybářských olůvek

Sněmovna v úterý odmítla snahu plošně zakázat v EU olověnou munici. Zákaz by se měl týkat i rybářských olůvek kvůli údajné škodlivosti pro životní prostředí. Podle ministrů by plošný zákaz ohrozil obranyschopnost země. Dolní komora se postavila na návrh svého výboru pro obranu proti tomu, aby orgány EU zasahovaly do funkčního systému kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva podle českého práva.