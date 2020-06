Smutný příběh nepřátelství a závisti. BIS osvětlila, jak to bylo s případem ricin

Žádná bezpečnostní složka na světě nemůže podobnou informaci „hodit do koše” a riskovat, že pokud by se obsah potvrdil, mohly by být ohroženy životy nevinných lidí, uvedla kontrarozvědka. „Nebylo tedy možné riskovat. Bohužel i vraždy jsou v arzenálu ruských zpravodajských služeb,” uvedla. BIS i policie tedy po prověření informací přijaly adekvátní opatření, dodává tajná služba.