Smlouva s Pekingem je definitivně passé, ukončení potvrdili pražští zastupitelé

Podle něj mohlo město počkat, až skončí platnost smlouvy, a poté chtít pokračování bez zmíněné části. „Tomu bych rozuměl, ale to, co se rozpoutalo, bylo to nediplomatické,“ řekl Nacher.

S výtkami nesouhlasil primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Vyprovokovali jste to vy, ANO, protože to bylo za vaší politické reprezentace, která udělala chybu, že se nechala zatáhnout do zahraniční politiky. Tento článek nemá v partnerské smlouvě co dělat. Vy jste postupovali mimo zvyklosti a dali tam něco, co tam nepatří, abyste demonstrovali svou servilitu vůči nedemokratickému socialistickému státu,“ řekl.