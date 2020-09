Šmejdi to nově zkoušejí na seniory přes zámky

Napálit se nechala i seniorka z pražských Kobylis. „Dva podomní zámečníci ji přesvědčili, že má vložku u vchodových dveří do bytu zastaralou a aby nedošlo k vloupání do jejího bytu, radši jí namontují novou. Při svém zdůvodňování byli oba velmi přesvědčiví a seniorka nakonec souhlasila,” popsal případ mluvčí městské části Prahy 8 Martin Šalek. Co jí ale neřekli, že běžná cena za vložku, kterou jí nabídli je 1248 Kč, ale od seniorky vybrali 4990 Kč.