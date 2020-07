Slušná dohoda, vzkazují čeští politici k finanční pomoci EU

Šéf ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček je s výsledkem jednání spokojen, považuje ho za slušný kompromis. „Krize nám ukázala, že jsme příliš závislí na autoprůmyslu, je tedy potřeba investovat nejen do infrastruktury a výstavby,“ řekl.

Místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra ocenil, že dohoda uklidnila trhy. „Bez toho by brzy došlo k ohrožení eurozóny i integrity celé EU, na což by ČR jako otevřená proexportní ekonomika doplatila,“ řekl. Varoval ale, že dohoda „slibuje zavádění nových daní, a pro ČR tím vzniknou nové závazky na desetiletí dopředu, které zatíží budoucí generace“.

Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je dohoda dobrou zprávou. „Bít se v prsa, že někdo získal něco navíc, je krátkozraké. Peníze teď musí jít hlavně do inovací a infrastruktury,“ sdělila.

Dohodu ocenil šéf sněmovního evropského výboru Ondřej Benešík (KDU-ČSL). „Základní výtky premiéra Babiše v dohodě ale zůstávají – například kritérium nezaměstnanosti za posledních pět let nebo problematika finančních vratek, tzv. rabatů pro čisté plátce, které budou v některých případech dokonce navýšeny,“ uvedl.

Předseda STAN Vít Rakušan shodu také vítá. „Podstatné bude, jak se peníze využijí. Pokud by se měly využít na podporu jen velkých firem, projektů a podobně, pak je jedno, o kolik jsme dostali navíc,“ dodal.

Podle pirátského poslance Františka Kopřivy je škoda, že kompromis snižuje objem investic do zdravotnictví, výzkumu a fondu spravedlivé transformace. „Právě tyto peníze totiž můžou zvýšit konkurenceschopnost EU oproti dalším velmocím a připravit ji na další krize,“ podotkl.

Šéf SPD Tomio Okamura uvedl, že Babiš měl plán odmítnout. „Kývl na to, že bude ČR ručit za půjčky krachujícím státům EU jako Itálie, Řecko a Španělsko, kterým už nikdo nechce půjčit. Budeme jim finančně pomáhat udržet násobně vyšší důchody a platy, než máme my. To je šílené a velmi nebezpečné,“ dodal Okamura.