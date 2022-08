Slunečno a teplo zůstane po celý srpen

Teplé počasí s letními teplotami vydrží až do konce srpna, předpovídá Český hydrometeorologický ústav v měsíčním výhledu počasí. Teploty během následujících týdnů se budou pohybovat nad 25 stupni Celsia a budou atakovat i tropických 30 stupňů Celsia. Výraznější pokles teplot by měl nastat na přelomu srpna a září, přesto se budou držet kolem dlouhodobého průměru. Období by mělo být srážkově průměrné.