Slevy na jízdné se od pátku sníží

Pro tyto zákazníky to prakticky znamená zdražení jízdného na dvojnásobek – dosud platili jen čtvrtinu, teď budou platit polovinu z jízdného. Někteří dopravci nicméně hodlají zdražení kompenzovat. Díky omezení slev by měl státní rozpočet ročně ušetřit zhruba dvě mi­liardy korun.

Pokud chtějí zákazníci z uvedených skupin ještě ušetřit, vyplatí se v posledních dvou dnech března pořídit si jízdenky v předprodeji. RegioJet i Leo Express do 31. března prodávají jízdenky se 75procentní slevou s platností až do 30. září. S dosavadní slevou mohou ještě koupit lidé i jízdenky na vlaky Českých drah, které pak z předprodeje platí 60 dní.

„Omezení státních slev v dopravě vnímáme jako velký zásah do rozpočtu cestujících. Pro nízkopříjmové skupiny obyvatel to znamená dvakrát vyšší náklady na cestování, což bezpodmínečně povede k omezení mobility obyvatel. Rozhodli jsme se studenty a seniory podpořit a nadále jim poskytovat 75procentní slevu,“ řekl ředitel FlixBusu Pavel Prouza.

Další roky to bylo méně, protože pandemie covidu omezila cestování a studenti se řadu měsíců učili z domova. Sleva platí pro děti a studenty od 6 let do 26 let a pro seniory nad 65 let. MHD a příměstská integrovaná doprava mají vlastní, odlišný systém slev.