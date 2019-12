Slepý svěřenský fond není pro Babiše řešením, míní Transparency International

Evropská komise (EK) minulý týden poslala do Prahy audit, z něhož vyplývá, že český premiér je ve střetu zájmů, neboť má nadále vliv na Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů.

O možnosti převedení Agrofertu do slepého svěřenského fondu v pondělí informovaly Hospodářské noviny. Podle nich by v jeho čele stál správce, který by byl na Babišovi skutečně nezávislý a premiér by jeho činnost nemohl nijak ovlivnit. Na premiérův majetek ve fondech v současnosti dohlížejí třeba jeho manželka Monika nebo jeho právníci.