Šlégr: Měl jsem tam jednání. Z Rady ČT odstoupit nehodlám

Volební výbor Sněmovny, který nominace do Rady ČT organizuje, by ale mohl už příští týden o jeho odvolání diskutovat.

„Zákon říká, že člen rady by měl být odvolán, pokud závažným způsobem ohrozí důstojnost České televize,“ sdělil HN člen volebního výboru Martin Kolovratník (ANO). Podle něj Šlégr účastí na akci zmíněnou důstojnost zpochybnil a neměl by radním zůstat. S tím souhlasí také další člen zmíněného výboru Petr Gazdík (STAN). Ten ve středu Právu řekl, že s podobnými prohřešky se v poslední době roztrhl pytel.

„Je to čin, který ukazuje na chování vládní většiny, která mimo jiné nominovala své lidi do Rady ČT. Volební výbor by se tím rozhodně zabývat měl,“ dodal Gazdík.

Naproti tomu předseda výboru Stanislav Berkovec (ANO) označuje Šlégrův údajný prohřešek za jeho soukromou záležitost. Ale ani on se diskusi o odvolání bránit nebude.