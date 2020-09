Slavkov hostil největší sraz automobilových veteránů

A její přání se vyplnilo. Stovky veteránů od skutečných dědečků automobilů až po vozy, v kterých mnozí návštěvníci ještě za mladých let jezdili po českých silnicích, se hrdě prezentovaly tisícovkám návštěvníků.

Nejen milovníky dnes tak populárních elektrických kol poutalo motorové kolo francouzské výroby VeloSolex. „Spotřebu mám dobrou, loni jsem tam nalil asi litr a půl benzínu. Výhodou je, že motor se zvedne a pak jedete jak na normálním kole. Rozhodně je to lepší než elektrokolo, to je nuda,“ měl jasno stylově oděný majitel neotřelého přibližovadla Miroslav Kronika.

Oblečení přináležející době vzniku jeho vozu zvolil i Víťa Lugowski, jenž popíjel kávu u svého Renaultu 4CV. „Celé auto jsem dával dohromady. Měl jsem problémy s náhradními díly, všechno bylo rezavé, ale teď je stav naprosto původní. Při renovaci aut je potřeba být trpělivý. Co nejdřív nejde, to půjde a trpělivost přináší štěstí. S tímhle autem jezdím už pět let, aby lidi viděli, že starému autu lze dát život,“ řekl Lugowski.