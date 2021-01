Šlachta: Babišovo béčko nestavím. U Pirátů bych se nesmířil s legalizací marihuany

Třicet let jste byl u policie a jedním z vašich hlavních úkolů bylo kontrolovat a nahánět kriminálníky i politiky. Nyní do politiky sám chcete vstoupit a hodláte v říjnu kandidovat do Poslanecké sněmovny. Proč?

Není pravda, že bych naháněl politiky, to asi úplně ne.

Hodně jste se proslavil se svým protimafiánským útvarem (Šlachta vedl v letech 2008-2016 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ)), například jeho zásahem na Úřadu vlády v červnu 2013 kvůli možné korupci poslanců či zneužití vojenského zpravodajství ze strany tehdejší šéfky sekretariátu premiéra Petra Nečase (ODS) Jany Nagyové, pozdější manželky expremiéra. To se výrazně týká politiků. A řada dalších kauz, kterými jste se u policie zabýval, se politiky dotýkala.

Úřad vlády nebyl vůbec o politice. Bylo to o milence pana premiéra a za to, že padla tehdy vláda, Šlachta úplně nemohl. Pracoval jsem jako policista a byl jsem na to celou dobu hrdý.

Vraťme se k důvodům vašeho vstupu do politiky.

Bylo to dlouhé rozhodování. Napsal jsem knížku a objížděl jsem s ní republiku, kde jsem na debatách mluvil s lidmi. Z toho vycházela jakási frustrace lidí, že spravedlnost není stejná pro všechny. O tom jsme s kluky mluvili a rozhodovali jsme se, jestli do toho půjdeme. To všechno vyvrcholilo tímto.

Vím, že to nebude jednoduché a že je to složitá cesta.

Čeho chcete dosáhnout? Kde se po volbách vidíte?

Teď jsme založili hnutí a začínáme objíždět a sbírat podpisy, protože ty jsou potřeba pro kandidaturu do sněmovních voleb. Vy se už ptáte, kde se vidím, ale já jsem přesvědčen o tom, že je teď důležité to nechat na lidech, jestli je přesvědčím, nebo ne. Jestli to bude jedno, tři, pět procent, to se bude odvíjet od toho, jestli jsme pro lidi důvěryhodní. To je i důvod, proč do toho vstupujeme. Kdyby nebyl o knížky zájem, lidé by nechodili na debaty a nekomunikovali by se mnou...

Takže ten zájem a možný potenciální úspěch vašeho hnutí odhadujete od prodeje vaší knížky?

Ne, v žádném případě. Chytl jste se zrovna knížek, ale byly debaty, kde jsem s lidmi mluvil, a komunikuji s nimi i na sociálních sítích. Na druhou stranu, nejhorší by přece bylo, kdybych se hnal někam, kde zájem není. Politika by měla být v prvé řadě o tom, že byste měl nějakým způsobem občana zaujmout – programem i lidsky.

Šlachta podobnost s ANO + Piráti Video: Novinky

Kolik podpisů by pro vás bylo úspěchem a řekl byste si: „Ano, za to mi to stojí”?

Tisíc. Tak, jak je v zákoně.

To není moc.

Lidi, co mě znají, vědí, že jsem hodně pokorný. Nejsem člověk, který by řekl, že když nebudu mít 500 tisíc, tak nepůjdu do voleb. To v žádném případě, protože pro mě je každý hlas důležitý. Když to bude deset tisíc, budu naprosto spokojen, když to bude pět, budu také naprosto spokojen.

Je to služba pro občana. Žil jsem tak celou dobu, a i s tím vstupuji do politiky. Za rok v civilu se nezměníte, je to moje životní krédo.

Tak snad máte nějaký sen? Být třeba premiér?

Já ne. Kdybyste prošel tím vším, čím jsem prošel já, tak to pochopíte. V roce 2016 jsem byl ředitel ÚOOZ, z hodiny na hodinu práce skončila a najednou jste nebyl nic, protože od vás dali všichni ruce pryč. Když si projdete tímto, tak sny a být třeba premiér... to vůbec.

Své hnutí jste pojmenoval „Přísaha“. Odkazujete tím pouze na svou knihu, nebo to má i jinou symboliku?

Odkazuje to na to, čím jsem samozřejmě prošel, a to je třicet let služby. Opravdu to vnímám tak, že jsem pro občany pracoval, a myslím si, že je málokterý policajt takto prověřený. Navíc to slovo je pro mě i hodně silné. Pokud jdeme do politiky, tak to vnímám i jako závazek, že budeme pracovat takovým obdobným způsobem, a v minulosti to fungovalo.

Vím, že to může znít jako floskule, ale já říkám, podívejte se, co je za mnou. Žil jsem tak celou dobu a i s tím vstupuji do politiky. Za rok v civilu se nezměníte, je to moje životní krédo.

Přísaha má být hnutí se striktně protikorupčním programem. Bude to hnutí jednoho muže, Šlachty? Nekopírujete trochu hnutí ANO Andreje Babiše?

Protikorupční program bude opravdu přísný a hodně konkrétní. Bude to záležet i na tom, kdo by s námi chtěl na něčem podobném spolupracovat. Ve Sněmovně vidím několik subjektů, u kterých se mi libí některé věci, jež se snaží legislativně protlačit, a vůbec, jaký je jejich přístup. Naprosto ale nesouhlasím, že to je strana jednoho muže. Já jsem to představil, ale nikdy bych do toho nešel, kdybych neměl tým lidí kolem sebe.

Budete jedničkou kandidátky?

Předpokládám, že určitě.

Na Jižní Moravě, odkud pocházíte?

Ano, pocházím odtud a vlastně celou dobu tam žiji.

Můžete již říct nějaké další známější jméno, kdo do toho s vámi půjde?

Do dvou týdnů zrovna jednoho člověka představím. Budu to tak postupně zveřejňovat.

Pokud byste se dostali do Sněmovny, s kým byste mohli spolupracovat? Nějaké strany se vám líbí, jak jste sám řekl.

Chtěl bych se teď zaměřit na sbírání podpisů a přesvědčování voličů. Jsou ale hnutí a strany, s kterými bych si dokázal představit spolupráci. Kdyby mi byly úplně sympatické ve všem, kandidoval bych třeba za ně. Jsem ale přímý člověk a myslím si, že by mě nikdo nechtěl.

Když se bavíme třeba o Pirátech, ti jsou mi například blízcí v některé protikorupční legislativě. Ale nejsem a nemohl bych být ztotožněn s legalizací marihuany či s přístupem k migraci. Byl jsem devět let na protidrogovce a takové debaty pro mě nejsou. Zažil jsem si svoje, byl jsem na ulici a u té nejtvrdší drogové trestné činnosti. Nikdo mi nebude vykládat a přesvědčovat mě, že to nic není.

Nejsem striktně proti nikomu

Budu tedy konkrétnější. Jak nahlížíte na hnutí ANO? Byla by nějaká spolupráce případně možná?

Nevím, proč se všichni ptáte zrovna na ANO, ale bylo by to podle volebního programu a podle akceptace našich požadavků, na kterých budu stoprocentně trvat. Nejdu do politiky, že bych musel někde vládnout, ale je to o dodržování programu.

Chápu správně, že tedy nejste striktně proti spolupráci s hnutím ANO?

Já teď nejsem striktně proti nikomu, protože jdu sbírat hlasy. Jak jsem říkal, některých lidí si vážím bez ohledu na to, z kterého hnutí jsou.

Ptám se proto, že v minulosti se tvrdilo, že s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem máte k sobě blízko. Byl jste občas označován jako Babišův muž, což vy odmítáte. Jaké máte teď vztahy?

Taky jsem to zaznamenal. Přesně to spojování a tyto věci. Když v roce 2016 došlo k divoké reorganizaci policie a k mému odchodu, tak Babišova rétorika tehdy budila dojem, že opravdu s korupcí chce něco dělat a chce nějakým způsobem fungovat. Po roce 2017 si myslím, že z této protikorupční vlády nezbylo protikorupčního vůbec nic.

Slyšel jsem už také, že stavím béčko Babiše. Ti, co mě znají, tak vědí, že jsem béčko nikdy nikomu nedělal

Vztah bych okomentoval dvěma slovy: velké zklamání. Kdybych byl Babišův muž, tak bych nemusel vynakládat tolik aktivity, kolik dávám do založení hnutí, a šel bych na kandidátku ANO. Slyšel jsem už také, že stavím béčko Babiše. Ti, co mě znají, tak vědí, že jsem béčko nikdy nikomu nedělal.

Tvrdíte, že je pro vás osoba Andreje Babiše a jeho hnutí velkým zklamáním. Zároveň ale nevylučujete nějakou spolupráci.

Já teď neříkám, jestli v hnutí ANO je tenhle dobrý a tamten špatný. Ale celek jako vláda s podporou komunistické strany prostě moji důvěru naprosto nemá a nemá důvěru toho, s čím do toho v roce 2017 šli.

Pojďme k financování. Řekl jste, že budete pod drobnohledem, tudíž nemáte do začátku žádné sponzory a vše jste vyřešil půjčkou.

Zatím. Nyní jsme otevřeli transparentní účet. Když bude chtít někdo přispět, tak může, ale budu samozřejmě zkoumat, od koho ty peníze budou. Na začátek máme půjčku. Nejsou to žádné miliony, je to v řádech stovek tisíc od fyzických osob i od institucí, které jsou řádně zasmluvněny, takže víme, co a dokdy musíme splatit.

To nejsou půjčky od banky, ale od několika lidí?

Něco je od institucí a něco je od soukromých osob, jako jsou rodinní příslušníci či kamarádi. Nejsou to žádné miliony. Smlouvy jsou připraveny. Samozřejmě nebudu novinářům ukazovat, kdo mi půjčil kolik. Ale jsem připraven to dát úřadu pro dohled.

Působí to zatím jako strana bývalých policistů. Je to tak a bude to tak?

V žádném případě. Na druhou stranu, kdybyste vy zakládal své hnutí, taky byste si vzal lidi, kterým věříte, protože já si myslím, že největším problémem současných hnutí jsou lidi, na které se nemůžete spolehnout. Já mám kamarády tam, kde jsem pracoval.

Šlachta o financování + podpisy Video: Novinky

Jste v začátcích, program jste ještě téměř nepředstavili a je stále mnoho otazníků ohledně vašich názorů. Jaké jsou třeba ty na zahraniční politiku, euro...?

Nebudeme připouštět diskusi o referendu o vystoupení z EU či NATO. Ctíme závazky, které jako Česká republika máme. V otázce migrace budeme ale razit maximální nepřístup ke kvótám, které prosazuje Evropská unie.

Myslím si, že jsem naprosto čitelný.

Vyzval jste lidi, aby se k vám připojili. Čím je chcete přitáhnout, když program ještě nemáte? Kdy bude?

Myslím si, že jsem naprosto čitelný. Ať se každý rozhodne, zda se mnou chce spolupracovat, nebo nechce. Není to jen o programu. Ten bude zveřejněný postupně. Ty velmi konkrétní věci bych si chtěl nechat do závěrečné fáze kampaně.

Nemáte trochu pocit, že když nyní jdete do politiky, že se vracíte do jámy lvové? Stále to není tak dlouho od vašeho působení u protimafiánského útvaru.

Mám ten pocit. Myslím si, že teď to bude vůči Šlachtovi ještě horší, než to bylo tehdy. Ale rozhodl jsem se a jdu do toho i s tím.

Nebojíte se nějaké odvety i po těch letech? Někteří ti lidé, kterým jste šlapali na krk, jsou stále v politice, ať už viditelně nebo ve stínu, ale jsou tam.

Obavu z toho nemám a jestli vzbuzuji takové emoce, tak si myslím, že to je jenom dobře, protože těm lidem nejsem pořád jedno.

U policie začal pracovat v roce 1990. V roce 2004 se stal náměstkem ředitele Národní protidrogové centrály. Od roku 2008 vedl Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), s nímž v roce 2013 provedl razii na Úřadu vlády kvůli údajné korupci několika politiků, následně přišel pád vlády tehdejšího premiéra Petra Nečase (ODS).

V roce 2016 byla kvůli reorganizace protimafiánská centrála rozprášena a Šlachta zamířil na tři roky k Celní správě, kde se stal rovnou zástupcem generálního ředitele pro sekci pátrání. V roce 2019 odešel po třiceti letech služby do civilu a loni vydal knihu, v níž vzpomíná na různé kauzy a své působení u policie.

Nyní rodák z jihomoravských Boskovic oznámil vstup do politiky s nově založeným hnutím „Přísaha“. Kandidovat chce již v letošních říjnových volbách do Poslanecké sněmovny. Vystudoval střední zemědělskou školu a následně Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.