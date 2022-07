Skupina goril v pražské zoo se rozroste, dorazí i dcera slavné Moji

Konečně to můžu napsat - a je to opravdu bomba! Do naší zoo přijde Duni! Nic vám to neříká? Duni je dcera naší Moji, vnučka Richarda a Kijivu! Ano, budeme mít v Praze dceru naší prvorozené gorily, slavné Moji! Příběh pokračuje…

Foto Lucía Gandarillas pic.twitter.com/I0HBHwlh96