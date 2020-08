Školy dostanou peníze na počítače pro učitele. Ani žáky v tom nenecháme, slibuje Plaga

„Není to určené pouze pro sociální znevýhodněné rodiny, ale například i pro rodiny, kde jsou rodiče na home office a nemají více počítačů. Učitel tak musí zmapovat situaci v rodinách a musí na to umět zareagovat,” sdělil Plaga.

Peníze mají podle návrhu dostat kraje, které je přerozdělí. Nejpozději během září by se každá škola měla dozvědět, kolik peněz dostane. Na začátku října by mělo ministerstvo peníze do regionů poslat a následně by se měly dostat do škol.