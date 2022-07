Školákům chutnají nikotinové sáčky, stát zasáhne

Nikotin se tak přes sliznici uvolňuje do těla, což u některých lidí zvyšuje výkonnost. Sáčky neobsahují tabák, takže podle současné legislativy nepatří mezi výrobky, které by byly jakkoliv omezovány, jako tomu je u cigaret, dalších tabákových výrobků nebo alkoholu.

„Není možné, aby tu fungoval prodej nikotinových sáčků lidem pod 18 let. Nikotin je vysoce návyková a zdraví škodlivá látka,“ řekl Právu Novák. Podle něj jsou nikotinové sáčky, tzv. lyfty, pro děti atraktivní svým balením. „Vypadá to jako bonbony, a ne jako nikotinový výrobek,“ řekl Novák. Nedávno předložil také návrh na změnu zákona o reklamě.

Ministerstvo zdravotnictví připravuje vyhlášku, která by omezovala různé příchutě sáčků nebo maximální obsah nikotinu v nich. „Chceme, aby to omezení začalo platit co nejdříve, protože je to celkem problém, který se podařilo našim předchůdcům vyjmout ze zákona. Další problém je, že to užívají mladiství,“ uvedl pro Právo mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.