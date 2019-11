Sirotek z Ghany už studuje v Praze. Díky české učitelce

Deník Právo přinesl v září příběh paní Jany (42) a Thea (21), kteří se seznámili na sociální síti. Bývalou ředitelku jazykové školy zaujal příběh kluka, kterému zemřela maminka, macecha ho jako devítiletého vyhnala i s bratrem na ulici. Z toho, co se mu podařilo vydělat, si platil školu. Certifikát, něco, jako je naše maturita, mu však škola nevydala, protože měl dluh na školném.

Ke splnění tohoto snu však tehdy chybělo 5000 dolarů, české vízum, povolení ke studiu a přijetí na univerzitu. „Nemohla jsem to vzdát. Pomohli mi přátelé, známí a dárci přes americký portál GoFundMe, kde jsme náš příběh zveřejnili a přes který nám přispívají i naši krajané. Víza se nakonec také podařilo vyřídit a v listopadu Theo přiletěl,“ řekla Jana.

„Zatím nejtěžší bylo zvykání si na stravu. Týden v kuse zvracel a nepomáhaly léky, doktoři ani dieta. Pomohlo až první pivo v jeho životě. Nejvíc je fascinovaný systémem silnic, dálnic a jejich značením, přistál totiž v Berlíně . Další věc, která ho zaráží, jsou různé rasy psů, které chováme. O víkendu jsme ve Hvězdě potkali srnčího ratlíka a jezevčíka, a to se teda vůbec nemohl přestat smát,“ popisuje Jana Theovo poznávání Česka.

„Jinak je velice přizpůsobivý, například MHD pochopil velmi rychle, je schopný se pomocí aplikace v telefonu dostat kamkoliv. Už si pamatuje skoro všechny zastávky, co má po cestě do školy. A to tam jezdí hodinu,“ uvedla paní Jana.