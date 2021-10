Šimůnková žádá trestat špatnou péči o pacienty a seniory

Nedbalá péče o pacienty, seniory nebo postižené v léčebnách dlouhodobě nemocných či v obdobných zařízeních by měla být hodnocena jako přestupek. Postih by měl hrozit i za celkově ponižující zacházení. Navrhuje to zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková s cílem zlepšit péči o tuto skupinu obyvatelstva. Podle ní ochrana těchto lidí není dostatečná.