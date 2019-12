Silvestr ještě nezačal a pyrotechnika už zraňuje

„Máme letos opravdu parádní Vánoce. Můj sedmnáctiletý syn šel na Štědrý den za bytovku, tam rozdělal rachejtli a ten prach zapálil. Má spálený obličej, z čela mu visela svrchní kůže, špatně vidí. Ještě to chtěl ututlat, ale i když kůže nebyla zčernalá, smrděl sírou na sto honů. Jeli jsme hned do nemocnice,“ vylíčila rozčileně paní Mirka, která žije ve vesničce nedaleko Nového Města na Moravě.

Následná rodičovská šťára v mladíkově pokoji přinesla další objev: krabici plnou rachejtlí, petard a dalších ohnivých kratochvílí. „On si z kapesného nekoupil svačinu a místo toho radši hromadil tyhle nesmysly. Ještě že mu to nevyrazilo oči. Jak to, že mu to vůbec prodali?“ diví se matka. Většina zábavní pyrotechniky je prodejná od 18 let.

Mladík ale na tolik vypadal a ve večerce po něm občanku nechtěli. Stejně by si to zřejmě obstaral nepřímo. Mnohem hůře ještě před Vánoci dopadl mládenec v Plzni, jemuž petarda bouchla v ruce a který přišel o dva prsty.

V minulosti se dokonce vedly diskuse o plném zákazu prodeje pyrotechniky, kritici ale poukazují na to, že pokud by zábavní pyrotechnika byla nedostupná, mnozí lidé se budou pokoušet si ji vyrábět sami pokoutně.

A následky budou ještě horší. „Kdyby se to dostalo do ruky pětiletému dítěti, tak je to odpovědnost dospělých, ale sedmnáctiletý kluk, ten si za tohle už musí nést odpovědnost sám, a nemá moc význam to házet na prodejce ani rodiče, že mu měli stát za zády. Až se mu to zahojí, může si ještě nafackovat,“ přisadil si k případu z Nového Města na Moravě chlapcův strýc Oldřich.