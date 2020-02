Silnice v Česku jsou po sněhových přeháňkách sjízdné, mnohde ale s opatrností

Řidiči by měli být opatrní také na Nymbursku, Kolínsku, Kutnohorsku a v okrese Praha-východ, kde na vozovce může být místy rozbředlý sníh. Místy je kvůli srážkám také snížená dohlednost.

Teplota v kraji se podle údajů silničářů pohybuje od minus dvou do plus tří stupňů Celsia. Na většině území kraje je zataženo nebo skoro zataženo. Ráno v regionu sněžilo, případně padal déšť se sněhem.

Ráno na severu Čech havarovaly podle policejního webu dva autobusy, obě nehody se obešly bez zranění. V Horní Polici po smyku narazil autobus do domu a další autobus se střetl s autem v Tašově na Ústecku.

Podle předpovědi by přes den mělo být zataženo a sněžení by postupně mělo přecházet v déšť. Odpoledne meteorologové očekávají ustávání srážek. Nejvyšší denní teploty budou mezi třemi až osmi stupni Celsia, nad nulu by se teploty měly dostat i na horách.