Sezóna výlovu rybníků pokračuje i bez diváků. Podívejte se, jak se lovilo v Jevanech

Běžně by se směli lidé podívat až ke kádím a prohlédnout si ryby zblízka, tentokrát však mohli výlov sledovat pouze z hráze, kde měli vymezené dvoumetrové rozestupy.

Podle Horáčka ještě před týdnem ani netušili, jestli výlov Jevanského rybníka do konce měsíce zvládnou. Na vině však nebyl koronavirus, ale počasí. „Před týdnem nám na povodí spadlo poměrně hodně vody,“ vysvětlil s tím, že hrozilo zaplavení níže položených obcí. „Naštěstí se nám to podařilo, naši předci postavili rybník velice dobře, počítali s něčím podobným,“ dodal.

Výlovu neprospívají ani vysoké teploty. „Ve chvíli, kdy rybu stlačíme do prostoru půl hektaru, má ryba větší spotřebu kyslíku. Kyslík se ve vodě nejlépe rozpouští ve 4 stupních, a pokud máme teplotu vody někde 12 a více stupňů, je to problém,“ vysvětlil Horáček. Do vypuštěného rybníku tak musí během výlovu pouštět čerpadly kyslík, aby nedocházelo ke zbytečnému úhynu ryb.