Setkání „vlastenců“ v Příčovech podpořil kraj. Hejtmanka teď chce peníze zpátky

Hampl řekl, že neví, co má Pokorná Jermanová názorovými proudy na mysli. Na akci podle něj vystoupilo zhruba dvacet řečníků včetně docentů a profesorů z univerzit či významných spisovatelů. „Nevím, jestli to lze nazvat nějakým proudem. Snažil jsem se naopak panely sestavit tak, aby to bylo vyvážené, aby proti sobě seděli lidé různých názorů a trochu se to střetávalo,” dodal.