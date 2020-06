Sestřička Petra má sklerodermii. Péči o pacienty přesto nevzdala

K volbě povolání Petru přivedla právě zkušenost člověka, kterému roky nikdo neuměl pomoci. „Od dvanácti let jsem pociťovala bolestivost článků prstů, jejich modrání, praskání a celkovou slabost. Pubertu jsem strávila na vyšetřeních a v nemocnicích. I přes různá vyšetření ale žádnou nemoc neodhalili. Já vždycky věděla, že jsem jiná, že se mnou není něco v pořádku. Jen jsem nevěděla, co přesně mi je,“ vzpomíná na těžké dětství Petra. Po sérii vyšetření na kožním a revmatologickém oddělení nakonec lékaři sklerodermii odhalili v jejích 21 letech.

„Zpočátku to byl šok, bála jsem se a nevěděla, co čekat. Lékařka mi navíc nedávala žádnou naději a řekla, že mám pouze rok života. To s vámi v jedenadvaceti pořádně zamává. Hodně těžké to bylo také pro rodiče, jsem jejich jediná dcera,“ popsala Právu ty nejhorší okamžiky zdravotní sestra. Prognóza lékařky se naštěstí nepotvrdila a Petra žije s diagnózou sklerodermie tři roky.