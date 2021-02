Šest minut od cedule k ceduli. V nejmenší obci Česka se moc neprojdou

„Budeme moci chodit tak od cedule k ceduli, dál už jsou to jiné katastry. Do lesa tady za vesnicí si ale asi zajdeme. Nevěřím tomu, že to omezení bude jen na tři týdny,“ krčila rameny žena, která byla na procházce s vnukem. „Normálně jezdíme na nákup do Kuřimi, to je ale jiný okres, takže budeme asi muset do Blanska, i když je to dál,“ zamyslela se.

„Zkusíme to vydržet a snad to pomůže. Vidím to jako zoufalý pokus. Jenže k čemu to bude, když to budeme dodržovat u nás. Viděl jste to, lidi jezdili do ciziny na hory, teď zas museli do Afriky a přitáhli to znovu. Omezení pohybu mě až tak netrápí, zato je mi líto dětí a školy. Vnuk nastoupil na vysokou a od září tam byl asi 14 dní, jinak se učí z domu. Vnučka má šest let a má jít do první třídy na podzim,“ posteskl si další z obyvatel.