Senioři vlili do personálu chuť očkovat se

Podle něj, jak se objeví ve dveřích, neženou se k nim jen klienti čekající na další očkování, ale také zaměstnanci, kteří vakcinaci napoprvé striktně odmítali.

Změnili rozhodnutí

„Tento týden jsme se vrátili do domova seniorů, kde jsme dávali první dávku už 29. prosince. Tehdy jsme tam naočkovali ze sedmdesáti klientů šedesát pět, a to ještě dva očkování chtěli, ale nebylo to možné ze zdravotních důvodů. A reakce zaměstnanců byla tehdy taková, že se nechalo naočkovat pět lidí z padesáti,“ popsal první návštěvu domova seniorů Libor Urbánek.

„A najednou obrovský zájem mezi zaměstnanci, všichni očkování chtěli. Evidentně jim pomohlo, že viděli reakce kolegů, kterým se nic nestalo. Stejně tak klientům. To je uklidnilo a přehodnotili své původní rozhodnutí. Mně osobně tato praxe, kdy klienti domovů očkování chtějí a zaměstnanci ho naopak odmítají, až tolik nepřekvapila,“ řekl Právu lékař z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Podle něj je to jasné i proto, že senioři mají větší motivaci: „Chtějí se vrátit k normálnímu životu v domově, vídat své blízké a také nemají často přístup k internetu, a tedy i ke spoustě dezinformací, které tam kolují. Zaměstnanci takovou motivaci nemají a bohužel věří obavám a strachu šířeným zmanipulovanými informacemi.”

Praxe v mobilním očkovacím týmu je tak odlišná od té v očkovacích centrech, kam míří lidé rozhodnutí nechat se očkovat. Mobilní tým musí celé akci věnovat víc času i trpělivosti.

Rodina jí vakcínu rozmlouvala

„Dopředu vždy komunikujeme s domovy, kam máme jet, abychom jim zodpověděli případné dotazy. Pak navštěvujeme klienty na jejich pokoji a před vstupem nás doprovod, většinou paní vrchní, informuje o tom, kdo nás tam čeká. Hned první paní, kterou jsem očkoval, mi utkvěla v paměti,“ vybavuje si často se opakující scénář.

„Šlo o babičku, která byla bázlivá, sice očkování chtěla, ale rodina jí to rozmlouvala, a jakmile jsme vstoupili, hned se mě ptala, co jí vakcína udělá. A jestli jí nezmění DNA. Tak jsem si k ní sedl a trpělivě jí popsal popravdě všechny dostupné informace. Mám v telefonu i stažený graf účinnosti vakcíny. Řekl jsem, že už toto očkování na světě dostaly miliony lidí, ale že ano, nikdo neví na sto procent, jestli by mohlo něco způsobit do budoucna. Pravdu. Nepřemlouval jsem ji, jen vysvětlil všechny dostupné informace,“ vypráví lékař, jehož první pacientka dostala druhou dávku proticovidové vakcíny tento týden.

Jiná klientka, která byla krátce po prodělaném horečnatém onemocnění, ho prosila naopak o to, aby jí slíbil, že na ni nezapomene, vrátí se a vakcínu jí dá, až bude v pořádku. Lidé se podle brněnského lékaře nejčastěji bojí injekce, toho, že bude vpich bolet, a také, že pak může přijít bolestivá nežádoucí reakce.

„Píchneme sice do svalu, ale používáme velmi tenkou jehlu a vpichujeme minimální množství látky, 0,3 mililitru. Pokud jde o následné reakce – vždy následující dny po očkování volám do domovů, abych měl zpětnou vazbu a případné komplikace jsme mohli řešit společně. Mohu říct, že až osmdesát procent očkovaných provází lehká citlivost v místě vpichu. Jediné, s čím jsem se ještě setkal, je pocit únavy. Ale to jsou spíš jednotky procent,“ popsal Právu nežádoucí reakce na očkování Urbánek s tím, že tyto pocity očkovaní prožívají jeden až dva dny.